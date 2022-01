OUELLET, Rita Morin



À la Maison Beauport, le 16 janvier 2022, à l'âge de 96 ans et 5 mois, est décédée madame Rita Morin, épouse de feu monsieur Raymond Ouellet et fille de feu monsieur Ludger Morin et de feu madame Eugénie Rivard. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h30 à 15h.et de là, au Parc Commémoratif La Souvenance.Elle laisse dans le deuil ses enfants: André et Simon (Lucie Gariépy et ses enfants: Karine (Marie-Lou Boutin) et Cyndie); ses petits-enfants: Véronique et Alexandre; ses arrière-petits-enfants: Charlie, Rosie et Léo. Elle était la sœur de: feu Éva (feu Émile Pelletier), feu Lucienne (feu Léo Lajoie), feu Rosario (feu Rita Pelletier), feu Antoine (feu Thérèse Moreau et feu Berthe Chouinard), feu Juliette (feu Joseph-Émile Bérubé), feu Noëlla (feu Philippe Moreau), feu Camille (feu Laure-Emma Dionne). Ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Ouellet: feu Rita (Robert Lajoie), Donald (Suzanne Pelletier), Gilberte (feu Yvon Moreau), Monique (feu Cyrice St-Pierre), feu Origène (Rachelle Dionne), Normand (Rosa Landry), feu Réjeanne (feu Réal Landry), feu Rosa et Ghyslaine (Guy Legros). Sont aussi attristés par son départ plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier la Maison Beauport pour le confort, la sécurité et les excellents soins dont elle a bénéficié. En particulier, la famille remercie les sœurs Servantes du Très-Saint-Sacrement pour leur bienveillance auprès de Rita ainsi que de leurs nombreuses prières apaisantes.