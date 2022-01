MICHAUD-OUELLET, Yvette



Nous avons l'immense tristesse d'annoncer le décès d'un membre de notre famille, Madame Yvette Michaud à l'âge de 81 ans, survenue le 20 janvier 2022 à l'Hôpital Saint-François-d'Assise. Elle était l'épouse de monsieur Lorenzo Ouellet et fille de feu monsieur Omer Michaud et de feu madame Thérèse Beaulieu. Demeurait à Beauport, anciennement de Baie-Comeau.Madame Michaud laisse dans le deuil son époux Lorenzo Ouellet; ses enfants: Sylvie (Mario Julien) et Michel; ses petits-enfants: Véronique (Jean-François St-Pierre) et Maxime (Kyana Pineault) Julien-Ouellet; ses sœurs; ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Ouellet, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses six frères tous décédés. La direction des funérailles sera confiée à la maisonUn remerciement spécial au personnel du Jardins du Manoir pour leur dévouement et les bons soins prodigués.