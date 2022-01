LACROIX, Olivette



Entourée de l'amour des siens, à l'Unité des soins palliatifs du CISSS Alphonse-Desjardins de l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 7 janvier 2022, à l'âge de 93 ans, est décédée madame Olivette Lacroix, fille de feu monsieur Hormidas Lacroix et de feu madame Mathida Blais et l'épouse de feu monsieur Henri Picard. Elle demeurait à St-Charles-de-Bellechasse.et de là au cimetière paroissial à une date ultérieure.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Liliane (Bertrand Roy), Mario (Constance Forgues); ses petits-enfants: Nicolas (Chantal Bourguignon), Marie-Josée (Jean-François Cloutier), Jonathan (Maude Laliberté); ses arrière-petits-enfants: Mylène et Audrey Roy, Daphné et William Picard; ses beaux-frères et belles-sœurs: Paul-Aimé Picard (Yvette Bélanger), Doris Jolicoeur, Léonard Picard (Gertrude Bisson), Jean-Paul Laliberté, Léonard Bouchard (Lise Chabot), Robert Duquette; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). Elle est allée rejoindre ceux et celles qui l'ont précédée de la famille Lacroix: Arthur (Rose-Aimée Beaudoin), Bernadette (Lucien Asselin), Maurice H. (Rollande Bernier), Irène (Gérard Côté), Lydia (Léopold Goupil), Lucien (Simone Frenette), Rolland (Thérèse Rousseau) et ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Picard: Thérèse (Joseph-Émile Carrier), Jean-Raymond (Ethel Poiré), Gérard (Jeannine Bouchard), Gabrielle, Madeleine, Irénée, Rose-Hélène Samson et Monique. Sincères remerciements à tout le personnel de l'Unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis ainsi qu'à tout le personnel de la Résidence Charles Couillard pour leur grand dévouement et pour tous les bons soins prodigués à notre mère. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Résidence Charles Couillard, 20 Ave St-Georges, St-Charles-de-Bellechasse, GOR 2TO ou à la Paroisse St-Benoît-de-Bellechasse (Paroisse de St-Charles). La direction des funérailles a été confiée à la