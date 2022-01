GIGUÈRE, Marie-Stella Maheu



Au CHSLD de Sainte-Marie, le 15 janvier 2022, à l'âge de 93 ans et 2 mois, est décédée dame Marie-Stella Maheu, épouse de feu Rolland Giguère. Elle demeurait à Saint-Elzéar. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Diane (Paul Grondin), Annette (feu Rolland Lessard, Constant Larouche), Denise (Gilles Camiré), Francine (feu Henri Camiré, Claude Fortier), Hélène (Claude Labrecque), Huguette (Royal Poulin), Yvette (Jules Labonté), Mario (Johanne Doyon), Paul (Martine Imbeau), Doris (Michel Roussin), feu Guylaine, Julie (Mario Fortin), feu Pierre et Éric (Christine Therrien); ses 35 petits-enfants et ses 61 arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de feu Lucienne (feu Émilien Groleau), feu Noël-Marie (feu Marguerite Roy), feu Claire-Rita (feu Irenée Groleau), feu Dorilas (feu Thérèse Champagne), feu Clément (Ghislaine Rodrigue), feu Reine-Emma, Rosaire (Francine Gagnon), feu Germain, Yvette (André Cloutier) et Émilienne. Elle était la belle-sœur de feu Julienne (feu Adrien Ferland), feu Rosario (feu Marie-Anne Vachon), feu Cécile (feu Gérard Paré), feu Reine-Ange (feu Joseph-Aimé Maheu), feu Armand (feu Irène Coulombe), feu Marie-Reine (feu Joseph Nadeau), feu Marcel (Thérèse Vachon), feu Jean-Paul (feu Rita Giguère) et feu Fernand (Rosanne Labbé). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis.La direction a été confiée à laLa famille désire remercier tout le personnel du CHSLD de Sainte-Marie pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches (1494, route du Président Kennedy Nord, C.P.1, Sainte-Marie (Québec), G6E 3B4) : https://www.alzheimerchap.qc.ca/