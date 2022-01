POULIOT, Rodrigue



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 23 janvier 2022, à l'âge de 86 ans et 8 mois, est décédé M. Rodrigue Pouliot époux de dame Noëlla Blouin. Il demeurait à Québec (arrondissement Beauport).L'inhumation aura lieu au printemps au cimetière La Nativité de Notre-Dame.La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraireIl laisse dans le deuil outre son épouse ; ses filles Nathalie (Steve Murray), Nancy (Steve Doyon) ; ses belles-sœurs : feu Roger (Marguerite Therrien), Jeannette ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Blouin : Jean-Guy (feu Denise), Pierrette (feu Roger), Gaétan, Gaston, Edmond (Doris) ; ses neveux et nièces Caroline Pouliot (Alberto Pereira), Sandra Pouliot (Claude Lebreux), Marie-Josée Pouliot (Jean-Yves Côté), Christian Pouliot et Alain Pouliot ; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715 av. des Replats, Québec (Qc),G2J 1B8. Par téléphone au 1(888) 473-4636 / www.coeuretavc.ca