FORTIER, Louisette Bédard



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 22 décembre 2021, à l'âge de 99 ans, est décédée dame Louisette Bédard, épouse de feu M. Léo Fortier. Elle demeurait à L'Ange-Gardien.L'inhumation aura lieu au printemps au cimetière de L'Ange-Gardien. Elle laisse dans le deuil son fils et sa belle-fille : Jean-Roch (France Mailloux), feu Jacques (Line Falardeau) ; ses petits-enfants : Luc (Véronique Canuel), Louise (Sylvain Bourbeau), Kathleen (Patrick Duchesne) et ses 9 arrière-petits-enfants; sa sœur et sa belle-sœur : Lucille Bédard (feu Guy Lefrançois), feu Claude Fortier (Yvette Mathieu); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715 av. des Replats, Québec (Qc), G2J 1B8, par téléphone au 1(888) 473-4636 / www.coeuretavc.ca. La direction a été confiée à la