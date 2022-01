PARÉ, Yvon



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 21 janvier 2022, à l'âge de 70 ans, est décédé monsieur Yvon Paré. Il était le fils de feu madame Lucille Tremblay et de feu monsieur Lionel Paré et époux de Micheline Chevalier. Il demeurait à Québec. Outre son épouse, il laisse dans le deuil; ses enfants: Mélissa (Sébastien Bédard) et Audrée (Alain D'Avrainville); ses petits-enfants: Samuel Bédard, Marine Chevalier, Céleste D'Avrainville et Mathias D'Avrainville; son frère et sa sœur: Gilles (Sylvie Germain), Doris (Gilles Lanoix); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Chevalier: Richard, Marcel (Suzanne Blouin), Denise (Robert Daigle) et Germain (Réjeanne Dionne); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il a été confié à: