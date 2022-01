DUQUETTE, Gilbert



À Québec, le 17 janvier 2022, est décédé à 48 ans, entouré d'amour et après une brève maladie, M. Gilbert Duquette, fils de feu Gilles Duquette et Bernadette Demers. Outre sa mère, il laisse dans le deuil ses oncles et ses tantes, ses cousins et cousines ainsi que de nombreux amis. La famille recevra les condoléances au complexeà 16h30 etRemerciements particuliers au personnel infirmier et médical du CHUL pour leur soutien et leurs soins. Veuillez compenser l'envoi de fleurs en offrant un don à la fondation de Lauberivière, https://lauberiviere.org/dons/.