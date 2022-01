ROBERT, Hugues



À son domicile, le 20 janvier 2022, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Hugues Robert. Il était le fils de feu René B. Robert et de feu Germaine Goulet. Il demeurait à Québec.L'urne sera mise en niche temporairement à la maison funéraire. La direction des funérailles confiée à la maisonMonsieur Robert laisse dans le deuil ses enfants: Alexandre (Annabelle Desrosiers) et Catherine (Ryan Miller); ses petits-enfants: Raphaël, Olivia, Madeleine et Sylvain; ses frères et sœurs: Réjane (Jacques Emond), Gaétan (Lise Sirois), Paule (feu Pierre-Paul Bertin) et Josée ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était aussi le frère de feu Lionel (Madeleine Côté), feu Serge (Lucie Grenon), feu France (feu André Lavoie) et feu Alain. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à Service Amical Basse-Ville Inc. 570 Rue Saint-François E, Québec, QC G1K 2Z5 https://serviceamical.com/