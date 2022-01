BRINDAMOUR

Germaine Bonenfant



Au CHSLD Domaine Saint-Dominique, le 6 janvier 2022, à l'âge de 87 ans, est décédée dame Germaine Bonenfant, épouse de feu monsieur Laurent Brindamour, fille de feu dame Yvonne Girard et de feu monsieur Lucien Bonenfant. Elle demeurait à Québec. Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée. Elle a été confiée à lapour crémation. La famille recevra les condoléancesde 13h à 14h.Les cendres seront déposées au printemps au cimetière de Loretteville, sous la direction de laElle laisse dans le deuil, ses enfants: Sylvie Brindamour (feu Jean-Paul Lapointe), Yves Brindamour, Odette Brindamour (Guy Aubin), Josée Brindamour (Luc Deschênes), feu Alain Brindamour; ses petits-enfants: Steve, Maxime, Keven, Cloé, Mélanie, Julie et ses arrière-petits-enfants; son frère: Michel Bonenfant (Andrée Lefrançois). Elle était la sœur de feu Monique Bonenfant (feu Maurice St-Hilaire). Elle laisse également dans le deuil, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec (Québec) G1S 3G3, tél. : (418)527-4294, sans frais : 1 866 350-4294, téléc. : (418)527-9966, courriel : info@societealzheimerdequebec.com, site Internet : www.societealzheimerdequebec.com ou à la Société Parkinson Canada, Société Parkinson, section Québec, 218-245 Rue Soumande, Québec QC G1M 3H6, tél. : 418-527-0075, site Internet : parkinsonquebec.ca.