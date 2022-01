VERRET, Jacqueline Pépin



Au Centre d'hébergement Saint-Antoine, le 31 décembre 2021, à l'âge de 91 ans, est décédée Dame Jacqueline Pépin, épouse de feu Magella Verret, fille de feu Dame Florida Verret et de feu Monsieur René Pépin. Elle demeurait à Québec. Elle a été confiée à lapour crémation.Les cendres seront déposées au cimetière de Notre-Dame-des-Laurentides au printemps 2022. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Denis (Esther Piton), Line (Denis Rathé) et Jacques (Mireille Bélanger); ses petits-enfants : Christian (Pauline Bégin), Éric, Isabelle (Thomas Desforges), Frédéric, Patrick (Stéphanie Audette-Gauthier), Pierre, Francis et Philippe (Paméla Genest); et ses arrière-petits-enfants : Christopher, Marie-Ange et Victor. Elle était la sœur de : Lucien (Yvonne Guérette), feu Émile-René (feu Lucette Falardeau), feu Imelda (feu Rosaire Linteau, feu Moïse Plamondon), feu Rachel (feu Léopold Isabel), feu Marcel (feu Fernande Durocher), feu Roland (feu Rita Pageau) et feu Claudine (feu Jean Bédard). Ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Verret l'ont tous prédécédée. Elle laisse également dans le deuil, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel du Centre d'hébergement Saint-Antoine pour leur dévouement, les excellents soins prodigués avec amour et respect, ainsi que pour leur support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec (Québec), G1S 3G3, tél.: 418-527-4294, sans frais: 1-866-350-4294 téléc.: 418 527-9966, courriel: info@societealzheimerdequebec.com, site Internet: www.societealzheimerdequebec.com