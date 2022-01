VERREAULT, Marthe



Nous avons le regret de vous faire part du décès de madame Marthe Verreault survenu à Québec, le dimanche 2 janvier 2022 en présence de sa grande amie Madame Francine Roy. Marthe est la dernière d'une grande famille à nous quitter. Elle était la fille de feu M. Léonidas Verreault et de feu Mme Eva Blouin, ainsi que la sœur de Jean-Marie, Lorraine, Thérèse, Marius, Édith, Céline, Colette, Aline, tous décédés. Marthe laisse dans le deuil Francine Roy ainsi que de nombreux neveux et nièces et autres parents et ami(e)s.Elle a été confiée à :La famille tient à souligner avec reconnaissance les soins prodigués par le personnel de l'Hôpital St-Sacrement.