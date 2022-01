MARIER, Gaétan



Au CHSLD Saint Brigid's Home, le 27 décembre 2021, est décédé à l'âge de 79 ans, monsieur Gaétan Marier, époux de madame Ginette Houde. Il était le fils de feu Monsieur Charles Marier et de feu Dame Eva Belley. Il demeurait à St- Augustin-de-Desmaures.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Erika (Dany St-Pierre), Sarah (Jean-françois Leduc) et Martin (Valérie Nadeau); ses petits-enfants: Annabelle, Alexandre, Louis et Jeanne; son frère et ses sœurs: Marcel (Lucie Girard), Rolande et Émilie (feu Jean Chatigny); ses beaux-frères et ses belles-sœurs des familles Marier et Houde; ses neveux et ses nièces; ses cousins et ses cousines ainsi que de nombreux parents et amis. Il est allé rejoindre ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs, qui l'ont précédé. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Jeffery Hale Saint Bridgid's Home via leur site internet : https://amisdujhsb.ca/donner. La famille tient à remercier le personnel du 4e étage du CHSLD Saint Brigid's Home, pour les bons soins prodigués. Vous pouvez envoyer vos messages de sympathie via notre courriel.