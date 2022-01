LA RUE, Hélène



Au Centre d'hébergement Côté Jardins, le 7 décembre 2021, à l'âge de 88 ans, est décédée madame Hélène La Rue, épouse de feu monsieur Yves Bouret, fille de feu Gabrielle Letellier et de feu René La Rue. Elle demeurait à Québec.où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 13 h.Elle laisse dans le deuil sa sœur Thérèse (feu Michel Côté), ses neveux et nièces : Pierre, Jacques, Roger et François La Rue, C. Kevin et Jacques Donovan, Michelle Brennan et Martin Côté ainsi que les membres de la famille Bouret. Elle était la sœur de feu Louis (Claire Goyette), feu Françoise (feu Charles W. Donovan) et de feu Denise (feu Roger Drouin). Sincères remerciements au personnel du 5e Château du Centre d'hébergement Côté Jardins pour les bons soins prodigués.