RANCOURT, Rita



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumonie de Québec, le 11 janvier 2022, à l'âge de 82 ans, est décédée madame Rita Rancourt Dugas. Elle était la fille de feu Cécile Julien et de feu Louis-Philippe Rancourt de Château-Richer.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule vendredi 11 mars 2022, de 14 h à 17 h et de 19 h à 21 h ainsi que, de 9 h à 11 h.La disposition finale des cendres se fera au Parc Commémoratif La Souvenance. Elle laisse dans le deuil son époux Allen Dugas, ses enfants: Chantale et Marc; ses petits-enfants: Emmanuelle Dugas (Sylvain Richard), Kimberly et Jason Myrand (leur père François Myrand). Elle était la sœur de feu Roland (Huguette Samson), Fernande, Annette (Jean-Guy Fillion), Agathe sscm, Thérèse (feu Normand Dupuis)(feu Jacques Michaud)(Jacques Pichette). Elle était la belle-soeur de: Liette Dugas (feu Roland Bélanger), Jean-Georges (feu Murielle Guay), feu Serge, Pierre-Yves, (Claire Robitaille) et Jacques (Jacqueline Ferland). Elle laisse également dans le deuil ses neveux et nièces, plusieurs cousins et cousines ainsi que de nombreux amis qui lui étaient chers dont Micheline Audy Boisvert (André Boulanger), Nicole Dick (Claude Morel), Lise Blouin (Jean-Claude Côté) et Noëlla Carrier (feu Gonzague Carrier). La famille remercie le personnel soignant du 6e étage de l'IUCPQ. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Lauberivière, téléphone : 418-694-9316, site web : www.lauberiviere.org. Des formulaires seront disponibles sur place.