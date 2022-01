CHAREST, Jean-Claude



À l'hôpital de Rimouski, le 17 janvier 2022, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Jean-Claude Charest, époux en premières noces de feu Gertrude Dumont et époux en secondes noces d'Agathe Ramozesoa. Né à Amqui le 8 mars 1940, il était le fils de feu dame Évangéline Couturier et de monsieur Jean-Baptiste Charest. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses sœurs et frères : feu Cécile, feu Zénon (feu Jacqueline Collin), feu Jeanne (feu Louis Jean), feu Léon (feu Céline Normandeau), Adhémar (Thérèse Gaudreau), Marielle (feu Marcel Gagnon), Laura-Rose (feu Gilles Côté), feu Marguerite (feu Marcel Poulin), feu Jacques (feu Thérèse Pitre), Roger (feu Priscila Pitre), Jocelyne (feu Alonzo Le Blanc), Jean-Yves (Lyne Bartraw). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et autre parents et amis. La famille remercie le personnel de l'hôpital d'Amqui ainsi que le personnel de l'Unité C de l'hôpital de Rimouski. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital d'Amqui.Les membres de la famille vous recevront au Complexe funéraire de la Vallée. Les services professionnels ont été confiés au