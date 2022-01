MOORE GUILLEMETTE

Marie-Laure



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 20 janvier 2022, à l'âge de 93 ans, est décédée madame Marie-Laure Guillemette, épouse de feu Paul-Omer Moore, fille de feu Nérée Guillemette et de feu Alphonsine Audet. Autrefois de St-Léon-de-Standon, elle demeurait à Saint-Malachie.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de St-Léon-de-Standon.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Claude (Céline Genest), Suzanne (feu Denis Dumas), Nicole (Charles Forgues), Ronald (Brigitte Bisson), André (Nathalie Lacasse), feu Cécile (Carol Lafontaine), Daniel (Patricia Leblanc) et Michel (Brigitte Fournier); ses petits-enfants: Audrey Moore (Rémi Hince), Mélanie Dumas (Denis Thibodeau), Karine Dumas, Steeve Dumas, Yannick Forgues, Danika Moore, Darren Moore, Youric Moore (Fanny Lafontaine), Chantale Lafontaine et Kim Landry Moore ainsi que ses arrière-petits-enfants. Elle laisse également dans le deuil ses belles-sœurs: Lise Chénier, Louisette Nolet et Paulette Lecours, de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement au personnel du Manoir de La Montagne de St-Malachie ainsi qu'au personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués à notre mère. Madame Guillemette a été confiée pour crémation à laMaison Funéraire