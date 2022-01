FORTIN, Raymond



À l'érablière familiale, le 20 janvier 2022, à l'âge de 71 ans, est décédé subitement monsieur Raymond Fortin, époux de madame Suzanne Dubé. Demeurant à Saint-Damase-de-L'Islet, il était le fils de feu dame Rita Pellerin et de feu monsieur Jean-Thomas Fortin. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Clermont (Marie-Ève Caron), Normand (Catherine Pelletier), Louise (Nathaël Hubert) et Pierre (Mylène Pelletier); ses petits-enfants : Alice, Louis, Thomas, Camille, Victor et Éléna. Il était le frère et le beau-frère de : Rodrigue (Solange Dubé), Christiane (Lucien Dubé), feu Chantal (Marcel Dubé), Lucia (Daniel Desrosiers), Onil (Thérèse Leblanc), feu Clairina (Raynald Cloutier), feu Réjeanne, Claudine (Daniel Leblanc), Jacqueline (Robert Bourque), feu Denis (Dorothée Giroux - Francis St-Pierre), Angers (Nancy Légaré) et Serge (France Chabot); de la famille de feu Irène Robichaud et de feu Edgar Dubé : Céline (Jacques Bélanger), Lucien (Christiane Fortin), Benoit (Francine Charrois), Solange (Rodrigue Fortin), Jocelyne (Marcel Mignault), Hélène (Jean-Claude St-Pierre), Gilles (France Drolet), feu Robert (Michelle Dubé), Diane (Claudel Gamache) et Lucie (Jules Gauthier). Sont aussi affectés par son départ, ses oncles et tantes, ses filleules, plusieurs neveux et nièces, autres parents et ses ami(e)s. Selon le désir de la famille, veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don à la Société Canadienne du Cancer, 1040 avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC G1S 3G3.Ses cendres seront déposées ultérieurement au columbarium du cimetière paroissial de Saint-Damase.