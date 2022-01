PAINCHAUD, Denise Bélanger



Entourée de l'amour des siens, à l'I.U.C.P.Q. (Hôpital Laval), le 21 décembre 2021, à l'âge de 84 ans, est décédée dame Denise Bélanger, épouse de monsieur Bernard Painchaud, fille de feu Gérard Bélanger et de feu Adrienne Ferland. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Bernard Painchaud; ses enfants : Josée (Guy Bérubé), feu François et Claudia (Serge Bégin); ses petits-enfants : Simon Bérubé, Jamie Lee Rancourt (Guillaume Bergeron) et Dylan Rancourt (Audrey Ann Poulin); ses frères : Gaston (Rose Alba Tremblay) et Roland (Diane Lacroix); son beau-frère : Julien Painchaud (Andrée Plante), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel soignant des soins palliatifs de l'I.U.C.P.Q. pour les bons soins prodigués et l'attention apportée ainsi que toutes les infirmières du CLSC de Sainte-Foy pour leur dévouement. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don à Centraide, 550 chemin Sainte-Foy, Québec Qc, G1S 2J5, www.centraide-quebec.com