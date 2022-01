PETTIGREW, Roger



Au CHUL, le 17 Janvier 2022, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Roger Pettigrew, il était le fils de feu dame Annette Lepage et feu Rodolphe Pettigrew, il demeurait à Québec. Il est allé rejoindre son épouse, dame Françoise Carmichael, et les membres de sa famille. Il laisse dans le deuil sa fille unique Nathalie (Daniel Dompierre). Il laisse également ses amis de longue date: François et Anne Morel, Carolle et Claude Lavoie, la belle-sœur de sa fille Sylvie Dompierre. Il laisse aussi dans le deuil de nombreux cousins, cousines, neveux et nièces. La famille a confié monsieur Pettigrew auLa famille tient à remercier l'équipe soignante du 2e étage de gériatrie du CHUL de Québec, pour les bons soins prodigués à leur père. Vous pouvez transmettre vos témoignages de sympathie sur le site internet www.dignitéquébec.com