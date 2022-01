GOULET, Monique



Au Centre d'hébergement de Baie-Saint-Paul, le 11 janvier 2022, est décédée madame Monique Goulet de Québec, à l'âge de 84 ans. Elle était la fille de feu madame Dolorès Doyon et de feu monsieur Pierre Goulet. Il faut bien ici souligner son engagement loyal et dédié pendant de nombreuses années à la Fonction publique du Québec, notamment au sein du Ministère de la Santé.Elle laisse dans le deuil son frère Paul Goulet et sa conjointe Louise Lévesque-Goulet, son neveu et filleul François Goulet, ainsi que ses neveux Louis Goulet et Simon Goulet, sa sœur Hélène Goulet et son compagnon Paul Beuvelet, sa nièce Élise Moreau (Steve Giguère) et sa nièce et filleule Marie-Anne Moreau (Devin Barrette) et les petits-enfants. Elle laisse aussi dans le deuil de nombreux cousins et cousines, ainsi que des ami(e)s très considéré(e)s. La famille tient à remercier le travailleur social, monsieur Jean-Noël Hardy et son équipe du Pavillon au Cœur du Bourg, docteure Marie-Christine Chevrette du Centre d'hébergement de Baie-Saint-Paul et le personnel de leurs bons soins prodigués à dame Monique avec professionnalisme et grand dévouement.Vos gestes de condoléances pourraient également se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, tél.: 418 527-4294, site web: www.societealzheimerdequebec.com.