PELLETIER, Henri-Georges



Au Centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli, le 19 janvier 2022, à l'âge de 91 ans est décédé monsieur Henri- Georges Pelletier, époux de madame Gisèle Laflamme. Fils de feu dame Agathe Gosselin et de feu monsieur Gildas Pelletier, il demeurait à Saint-Aubert de L'Islet. Il était le père de : feu Gaétan, Jacqueline (Germain Robichaud) et Léo. Il laisse aussi ses petits-enfants : Simon Robichaud (Alexandra Rhéaume) et Marjorie Robichaud (Marc-Olivier Picard); ses arrière-petits-enfants : Mégane et Tristan Picard, Thomas et Chloé Robichaud. Il était le frère et le beau-frère de : feu Louis-Marie (feu Renée Rogeau), Romuald (Solange Dumas), feu Jean (Claire Dumas), Germain (Marielle Thériault), Anita (feu Rosaire Morin), Véronique; de la famille Laflamme : feu Sœur Irène, feu Léo (Gisèle Bibeau), Sœur Gilberte s.s.c.m., feu Guy (Anne-Marie Ruel), feu Jean-Louis (Marcelle Lajoie), Roger (Ginette Talbot), Rita (Robert McLellan), Aline (Guy Duchesneau), Lionel (Madeleine Nackers), Clermont (Pauline Prévost), feu Réginald, Nicole (Michel Chabot). Sont aussi affectés par son départ, son grand ami Bernard Mercier, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(es). De sincères remerciements sont adressés au Dr Jacques Rivest ainsi qu'à l'ensemble du personnel du service des soins à domicile du CLSC ainsi que du CHSLD de Saint-Jean-Port-Joli pour leur accompagnement et les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des services de santé de la MRC de L'Islet, 430, rue Jean-Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli (Québec), G0R 3G0. https://www.jedonneenligne.org/fondationsantelislet/DIM/.Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial de Saint-Aubert.