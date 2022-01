WHITTON, Claude



À l'Hôpital de Montmagny, le 15 janvier 2022, est décédé à l'âge de 91 ans et 9 mois, monsieur Claude Whitton, époux de madame Rollande Pelletier. Fils de feu dame Élisa Fortin et de feu monsieur Aimé Whitton, il demeurait à Saint-Pamphile comté de L'Islet. Il était le père de: Daniel (Lucie Vincent), feu France (Henri-Aimé Clément), Denise (Denis Boutin), Langis (Chantal Bourgault) et Marcel (Julie Lessard); le grand-père de: Valérie, Mélissa, Philippe, Marie-Hélène, Amélie, Alexandra et Athéna et l'arrière-grand-père de Ryanne, Éva et Léane. Il était le frère et le beau-frère de: Aurèle (feu Colette Daigle), Gilles (Jocelyne Marcoux), Odette (André Cloutier), feu Raynald (Fernande Jalbert) et feu Nil (Pierrette Bélanger). De la famille Pelletier: Léonce et Jeannine (feu Jean-Berchmans Pelletier). Sont également affectés par son départ ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés au personnel de l'Hôpital de Montmagny pour leur présence et les excellents soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8.L'inhumation suivra au cimetière paroissial " Bellevue " de Saint-Pamphile.