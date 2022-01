QUIRION, Pierrette



Entourée de l'amour de ses 3 enfants, à la résidence du domaine de la Beaucevilloise à Beauceville, le samedi 22 janvier 2022, à l'âge de 87 ans et 6 mois, est décédée madame Pierrette Quirion, épouse de feu Réal Grégoire et fille de feu Pierre Quirion et de feu Georgette Duval. Elle demeurait au Domaine de la Beaucevilloise à Beauceville.et de là au Mausolée du Parc commémoratif Chaudière-Appalaches pour y être mise en crypte.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jean (Véronique Gaudreault), Linda (Pierre Busque) et Nathalie (Denys Quirion); ses petits-enfants: Geneviève (Joey), Marie-Audrey (Philippe), Maxime (Isabelle), Jean-Philippe (Lucie), Marc-Antoine (Catherine), Elizabeth (Xavier) et Philippe (Rosalie); ses arrière-petits-enfants: Heidi, Olivia, Liana, Mandy, John, Mylia, Christiana, Eleana, Xavier et Zoé. Elle était la soeur de: Huguette Quirion (feu Jacques Labbé), feu Claude Quirion (feu Rachelle Lagueux), Lise Quirion (feu Jean-Guy René), Hugues Quirion (Eliette Boisvenu), feu Gérald Quirion (Andrée Fecteau), Gilles Quirion et Paul Quirion (Rollande Bernard). Elle était la belle-soeur de: feu Clermont Grégoire (feu Annette Provencher), feu Fernand Grégoire (feu Alice Trudel), feu Jacqueline Grégoire (feu Fraser Hogle), feu Paul Grégoire (feu Denise Fontaine), feu Louis Grégoire (feu Marielle Grégoire), Monique Grégoire (feu Henry Setlakwe) et feu Denis Grégoire (feu Murielle Théroux). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier tout le personnel de la résidence La Beaucevilloise à Beauceville ainsi que ses accompagnatrices Monique et Nicole pour les bons soins prodigués à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Catherine de Longpré, 1140, 20e Rue, Saint-Georges (Québec), G5Y 7M1.