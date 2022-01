BOURDAGES, Marie-Hélène



Au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 1 janvier 2022, à l'âge de 77 ans et 7 mois, est décédée madame Marie- Hélène Bourdages, fille de feu madame Marcelle Giroux et de feu monsieur Donat Bourdages. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil son fils: Martin Milette (Monique); ses frères et ses sœurs: Jean-Marie (feu Ange-Aimée), feu Rhéal (feu Hélène), feu Louisette, et Colette; sa nièce Lyne (Nancy), de qui elle était particulièrement proche; ses proches amis: Gaétan (Lucien), Lise, Sonia, Colette, Maud, Diane et Pierre (archidiacre du diocèse de Québec) ainsi que son neveu Francis et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'aile Covid-19 de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour son dévouement malgré les risques, la communauté anglicane de Québec, et surtout le docteur Marie-Claude Rhéaume pour trois décennies de soutien à la défunte et à sa famille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne de la sclérose en plaques.