LANGLOIS PRÉVOST, Berthe



À son domicile, le 20 janvier 2022, à l'âge de 90 ans est décédée madame Berthe Langlois, épouse de monsieur Albert Prévost. Fille de feu dame Rosa Carlos et de feu monsieur Charles Langlois, elle demeurait à Saint-Cyrille-de-Lessard. Outre son époux, elle laisse aussi dans le deuil sa fille France Prévost. Sont également affectés par son départ, les membres des familles Langlois et Prévost, ainsi qu'autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040 Av. Belvédère bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3, https://cancer.ca/fr/.