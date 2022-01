MICHAUD PICHETTE

Laurentia (Laurence)



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Laurentia Michaud Pichette, survenu le 30 décembre 2021 à l'Hôpital Saint-Sacrement, à l'âge de 90 ans. Elle était la fille de feu Madame Germaine Lafrance et de feu Monsieur Lorenzo Michaud. Elle est allée rejoindre son époux feu Roger Pichette et son fils feu Daniel Pichette. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Diane et Marc (Christine Lanthier); ses petits-enfants: Catherine (Éric Lacasse), David (Hélène Lachance); ses arrière-petits-enfants: Raphaël, Benjamin et Laura-Gabrielle; sa sœur: Louisette Chapadeau (feu Raymond Chapadeau); son frère: Claude Michaud (Elisabeth Boulay), ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et amis. Elle était la sœur de feu Liliane Bastien (feu Roland Bastien) et la belle-sœur de feu Monique Pichette.La famille tient à remercier le personnel de l'hôpital Saint-Sacrement et spécialement celui du département P2-Coulombe pour leur dévouement et les très bons soins prodigués. Merci aussi à l'équipe des soins à domicile du CLSC Limoilou. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la société canadienne du cancer, site web : https://cancer.ca/fr/, téléphone : 1 888-939-3333.