BELLAVANCE, Monique



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 24 janvier 2022 à l'âge de 89 ans, est décédée dame Monique Bellavance, fille de feu monsieur Gonzague Bellavance et de feu dame Marie-Louise Pinard. Elle demeurait à Québec, originaire de Causapscal.Que tous ceux et celles qui l'ont connue et aimée aient une pensée pour elle. La direction des funérailles a été confiée àElle laisse dans le deuil sa sœur, son beau-frère et sa belle-sœur: Pierrette (Roger Lavoie) et feu Jacques (Simone Roy). Elle a maintenant rejoint ses parents Marie-Louise et Gonzague ainsi que ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: feu Armande (feu Z-A Boudreau), feu Renée-Jeanne (feu Jean-Marie Guérette), feu Raymonde (feu Maurice Dufour), feu Raymond (feu Colette Archambault), feu Madeleine (feu John Dumas), feu Jean-Luc (feu Marielle Dufour) et feu Yvan (feu Solange Bélanger). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille souhaite remercier sincèrement le personnel de la résidence Aviva ainsi que l'équipe des soins palliatifs de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré pour les bons soins prodigués. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation CHU Sainte-Justine, Fondationstejustine.org/fr