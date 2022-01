LEMIRE, Louise



À l'Hôpital St-Sacrement, le 2 janvier 2022, à l'âge de 74 ans et 11 mois, est décédée madame Louise Lemire, fille de feu madame Simonne Gourdeau et de feu monsieur François Lemire. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants Jean-Philippe (Annie) et Pierre-Michel; ses petits-enfants Jonathan et Samuel (Marie-Ève); ses frères et soeurs Françoise, Suzanne, Jean (Marie-Andrée), Mathieu, Isabelle et feu Marie (Gilles); ses neveux et ses fidèles amies Louise Doyle, Hélène Bergeron, France Dumais, Diane Chaperon, Nancy Charlton, Lyette Chedore, Adrienne Boulanger, Louise Brissette et ses enfants. La famille tient à remercier tout le personnel soignant du 2ème Coulombe de St-Sacrement, ainsi que le personnel de la résidence L'Envol, Martin Vézina du CLSC, Dr Bernard et Dr Bélanger.Pour faire témoignage de vos sympathies, vous pouvez faire un don à la Fondation Les Enfants d'Amour (1110 rang de La Montagne, Saint-Anselme, G0R 2N0).