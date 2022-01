BOURRET, André



Au Domaine Saint-Dominique, le 18 janvier 2022, à l'âge de 96 ans, est décédé monsieur André Bourret, époux de dame Rita Voyer. Il était le fils de feu dame Dianora Bédard et feu monsieur Pierre Bourret. Il demeurait à Québec.de 10 heures à 11 heures.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Rita; ses enfants: Nicole (André Roy), Serge (Sylvie Collin), Louise (Georges Fournier) et Micheline; ses petits-enfants : Martin Roy, Anick Fournier, AlexSandra Fournier, Ann-Sophie Fournier, Sébastien Bourret (Patricia Demers), Philippe Bourret, feu Stéphanie Bédard et Amélie Bédard; ses arrière-petits-enfants : Thomas, Olivier et Simon; son frère Armand (feu Yvette Pageau); sa belle-sœur Jeannette Deschênes (feu Edmond Bourret); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Voyer : feu Gaston (Noëlla Dion), feu Fernand (Louise Leroux), Yvette (feu Jean-Louis Chantal), Hélène (feu André Drolet), Monique (feu Guy Wagner) et Michel (Louise Gagnon) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses huit frères et sœurs décédés avant lui ainsi que leurs conjoint(e)s respectifs. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du cancer du sein, 1155, boul. René-Lévesque Ouest, bureau 1705, Montréal (Qc) H3B 3Z7, tél. : 1-877 990-7171.