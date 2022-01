MARIN, Marie-Ange



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 21 janvier 2022, à l'âge de 97 ans, est décédée entourée des siens, madame Marie-Ange Marin, épouse de feu monsieur Léonard Lacasse, fille de feu madame Marie Larue et de feu monsieur Alexandre Marin. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Huguette (feu Jacques Boivin), feu Aubin, Linda, Donald (Hélène Maheux); ses petits-enfants : Sonia, Stéphane, Martine, Mélanie, Carolyne, Josée, Patrick, Mathieu, Julie, Sandra, Claudia; leurs conjoints et conjointes; ses arrière-petits-enfants : Emerick, Emanuel, Rosalie, Numa, Alixe, Médérick, Élyane, Charles-Olivier, Lucas, Kyla, Livia, Jacob, Camille, Alicia et Félix-Antoine; tous les membres de la famille Marin et Lacasse, ses cousins, cousines, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Maladies du cœur et de l'AVC.La mise en terre des cendres aura lieu à une date ultérieure au printemps au cimetière Saint-Michel de Sillery. Merci de votre compréhension.