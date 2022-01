BOLDUC, Imelda Drolet



Le 10 janvier 2022 à l'âge de 87 ans, Imelda Drolet Bolduc, épouse de feu Roger Bolduc, nous a quittés paisiblement. Elle demeurait à Orléans.Elle était la mère de Robert (Francine Villeneuve), Guy M.D. (Line Blackburn M.D.), François et de feu Nicole. Elle était la grand-mère d'Alexandre (Jacqueline Byce), Philippe, Gabriel, Rosalie (François Arelle), Magalie (Jérémi Roy), ainsi que l'arrière-grand-mère de Rachelle, Ruby et Adélie. Elle laisse également dans le deuil feu Marcel Drolet (Hélène de la Chevrotière), feu Julien Drolet (Gilliene Gauthier), Noëlla Drolet (feu Marcel Bouchard), feu Gérard Drolet (Huguette Provencher), feu Yvan Drolet (Ruby Smith), Jean-Vianney Drolet (Lise Thibeault), Raymond Drolet, feu Albert Bolduc (Ginette Dionne), Monique Bolduc (Jean-Paul Bélanger). Elle est allée rejoindre de nombreux frères, beaux-frères et belles-sœurs. Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces et amis.Vos messages de condoléances peuvent être envoyées sur le site web: coopfuneraire2rives.com. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société d'Alzheimer, Site web : www.societealzheimerdequebec.com, Société canadienne du cancer, Site web : www.cancer.ca ou tout autre organisme caritatif de votre choix. La famille tient à remercier Dr Keith Lane ainsi que le personnel de la Résidence Portobello pour les bons soins et bienveillance prodigués au cours des derniers mois.