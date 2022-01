RICHARD, Julien



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 16 janvier 2022, à l'âge de 87 ans et 11 mois, est décédé monsieur Julien Richard, époux de madame Lorraine Gibeault. Il était le fils de feu Philomène Fournier et de feu Roméric Richard. Il demeurait à Québec.C'est avec un immense chagrin que nous t'avons accompagné bien malgré nous vers ce départ, même si tu souhaitais demeurer avec nous encore quelque temps. Ce fut pour toi la fin d'immenses souffrances et pour nous, le début d'une grande solitude. Nous n'oublierons jamais ton amour si grand pour nous tous, ton courage et ta résilience face à toutes les situations de la vie, ta joie de vivre et ta bonté envers ceux qui avaient le privilège de croiser ta route. Tu as été un époux tellement bon, généreux et aidant envers ton épouse, un père, un grand-père, un arrière-grand-père et un ami exceptionnel. Nous t'aimons tous tellement très fort. Repose en paix et bon voyage…La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Lorraine, ses enfants: Johanne (Jocelyn Labrecque), Louise; ses petits-enfants: Marie-Pierre Lapointe (Jean-François Poulin), Jean-Philippe Lapointe (Michelle Deschenes); sa petite-fille et filleule Amélie Lapointe (Antoine Guérette), et ses 6 arrière-petits-enfants. Il est allé rejoindre ses sœurs et son frère, ainsi que son arrière-petite-fille Adèle. Il laisse également dans le deuil sa sœur Gisèle (feu Gérard Lavoie), ses neveux et nièces, cousins, cousines et autres parents et ami(e)s, ses amis et le personnel du Boisé Vanier, ainsi que des chauffeurs de chez Orléans Express (Voyageur). La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant du 7e étage de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, pour leur humanisme et les bons soins prodigués. Un remerciement spécial à sa fille Louise qui l'a toujours accompagné au niveau médical jusqu'à la toute fin, et qui les aidait au quotidien son épouse et lui. Nous t'en sommes profondément reconnaissants. Merci à Johanne et Jocelyn pour toute l'aide apportée depuis les derniers mois. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 1434, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 500, Montréal (Québec) H3G 1R4, tel. : 1 800 567-8563, https://www.coeuretavc.ca/.