PAQUET, Jacques



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 11 janvier 2022, à l'âge de 79 ans et 7 mois, est décédé monsieur Jacques Paquet, époux de madame Ginette Cloutier, fils de feu madame Eva Dorval et de feu monsieur Alfred Paquet. Il demeurait à Lévis, secteur Lauzon.Il laisse dans le deuil, outre son épouse adorée, sa fille chérie Valérie (Thierry Vernier); ses frères et sœurs: feu Roger, Robert, feu Jeannine (feu Armand Croteau, feu Léopold Lessard), Léa (feu Marc Croteau), feu Jean-Marc (feu Jacqueline Isabelle), Gisèle (feu Jean-Baptiste Gagnon), Thérèse (feu Roland Couture, feu Bertrand Morin), Georgette (feu Alphonse Lacroix); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Cloutier: Oscar Leblond (Rita Turmel), Madeleine Leblond (feu Florient Gagné), plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et amis, particulièrement sa grande amie de toujours Lise Trudelle, ainsi qu'un ami de la famille, Pascal Leclerc.La mise en crypte se fera par la suite au Mausolée Mont-Marie.