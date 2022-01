BOUTIN, Hélène



À son domicile de Saint-Jean-Chrysostome, le 16 janvier 2022, à l'âge de 72 ans, est décédée madame Ginette Boutin, fille de feu madame Jeanne D'Arc Boutin et de feu monsieur Gérard Boutin. Elle demeurait à Saint-Jean-Chrysostome. Outre son époux Yvan Roy, elle laisse dans le deuil ses enfants: Hugo (Émilie Beaulieu) et Maude (Ian Davidson); ses petit-enfants adorés: Alice, Marguerite, Agathe, Céleste, Théodore, Joseph et Charlie; ses sœurs: Danielle et Marie; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Roy: Gaëtane, Jean-Guy (Nicole Lépine), André (Ginette Allen), Bruno (Jacqueline Pouliot), feu Diane (Pierre Montpellier) et Jacinthe (Paul Veilleux); ses amies Thérèse Perreault et Michelle Gagné; ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s.