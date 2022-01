DORVAL, Roger



Au Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, le 22 janvier 2022, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Roger Dorval, époux de madame Pierrette Barras, fils de feu monsieur Louis Dorval et de feu madame Diana Samson. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : France (Jean Labrie), Pierre (Michelle Pelletier), Luc (Pierrette Dubé), Claire (Raymond Montambault), Louise (Jocelyn Fortier); ses petits-enfants: Marie-Claude (Aubert Lavoie), Jean-Michel (Catherine Nadeau), Mathieu (Lisa Brochu), Jonathan (Éliane Trudel), Daniel (Marie-Andrée Couture), Véronique (Louis-Sébastien Caron), Dominic (Valérie Barriault), Mélissa, Antoine (Maude Kronström); ses sœurs Lise et Ghislaine; ses neveux, nièces, cousins, cousines ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel du 7e étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis et au personnel du 3e étage du Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis.de 10 h à 12 h.