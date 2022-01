GAGNÉ, Julie



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 1er janvier 2022, à l'âge de 67 ans, est décédée madame Julie Gagné, fille de feu Suzanne Nadeau et de feu Émile Gagné. Elle demeurait à Québec.Elle était la sœur de feu Pierre (Paule B. Gagné), Adèle (Neil Bordelay), feu Hélène (Jacques Boutin) et de Marie. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leurs soins offerts à Julie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, téléphone : 418 683-8666, www.cancer.ca.