BÉLAND, Alfred



Au Centre d'accueil St-Joseph de Lévis, le 9 janvier 2022, à l'aube de ses 83 ans est décédé monsieur Alfred Béland, époux de dame Irène Bergeron. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Lise (Raymond Dutil), Lucie (feu Gaétan Lemelin), Réal (Line Constantin), France (Denis Hébert); ses petits-enfants: Andréanne et Martin Béland Dion, Steve et Myriam Blaney, Anne-Marie Béland; ses arrière-petits-enfants: Marie-Jasmyne, William, Elizabeth, Olivia, Cédric, Ayden-Jean et deux bébés à naître; sa sœur et ses frères: Marcel (Raymonde Carrier), André (Clémence Bouffard), Nicole (Jocelyn Rousseau); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bergeron: feu Marcel (Jacqueline Roy), Robert (feu Lise Lemieux, Mireille Sansregret), Fernande (Léopold Cayer), André (feu Rachel Bussières, Louise Sénégal), Lisette (Denis Bourget), feu Denis (Suzanne Olivier), Clément (Carmen Bertrand), Armand (Lise Arguin), Yvon, Willie (feu Linda Fortier, Nathalie Fortier); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du Centre d'accueil St-Joseph de Lévis pour les bons soins prodigués. La famille se réunira au complexede 9h à 11h.