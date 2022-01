TANNOUS, Henri



Né le 6 novembre 1947 à Haouch au Liban et décédé le 17 janvier 2022 à Québec. Il était l'époux de dame Nabiha Haddad et le fils de feu Georges Tannous et de feu Asma Haddad.Regrettant de ne pas pouvoir partager davantage avec chacun d'entre vous, soyez assurés de notre plus profonde reconnaissance pour le support déjà manifesté. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Nabiha Haddad Tannous; ses enfants: Johnny (Marie-Ève Morin), Charles (Fanny Therrien), Sandra (Patrick Lebeau), Christal et Stéphanie (Paul Luhaka); ses petits-enfants: Olivia, Léa, Talia, Léonie, Nina, Maya, Emma, Layla, Shadi, Evens, Charbel et Eva; ses frères et sœurs: feu Jean (Maria Mawad), feu Juliette (feu Farouk Haddad), Laure (Georges Khalil), Nassri (Thérèse Guénette), Chadan (Michelle Guénette) et Nassib (Violette Haddad), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s au Canada, Liban, États-Unis et Australie.La famille tient à remercier le personnel soignant du département de greffe rénale de l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec et particulièrement son médecin Dre Isabelle Côté ainsi que son équipe pour les excellents soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du rien : www.rein.ca