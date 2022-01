ROUSSIN, André



Papa, ton départ n'effacera jamais le souvenir des jours heureux. Tu as été pour nous le meilleur des pères. Un papa en or avec le plus grand des cœurs. Maintenant repose en paix. Tu resteras à jamais le plus beau chapitre de notre vie.Aux soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 2 janvier 2022, à l'âge de 86 ans et 11 mois, est décédé M. André Roussin, époux de feu Mme Lucille L'Heureux. Il demeurait à Saint-Bernard.Il laisse dans le deuil ses enfants : Rachelle (Yvon Faucher), Nicole (Simon Fortin), Aline (Maurice Groleau), Suzanne (Gaétan Chabot), Marquis (Jinny Nadeau) et Daniel (Andrée-Anne Gagné); ses petits-enfants : Marc-André et Jean-Maxime Fortin, Marylène, Michaël, Andréanne et Steeven Groleau, Samy-Eve et Annie-Pier Chabot, Megane, Jacob, Edward et Alexis Roussin, Britany et Dylan Roussin; ainsi que ses 4 arrière-petits-enfants. Ses frères et sœurs : feu Yvonne (feu Joseph Camden), feu Marguerite (feu Ovila Lefebvre), feu Alexandrine (feu Henri Martin), feu Rollande (feu Edgar Brouard), feu Rosaire, feu Gabriel (Fernande L'Heureux), feu Roch (feu Madeleine L'Heureux) et feu Henri (feu Simonne Lessard). Ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Adrien (feu Marie-Rose Laplante), feu Irenée (feu Rita Lachance, feu Marie-Ange Fortin, feu Claire Larochelle), feu Henri (feu Jeannette Breton), feu Alfreda (feu Léo Bisson), feu Émilien (Anita Berthiaume), feu Sr. Rose-Hélène (Notre-Dame du Perpétuel Secours), feu Georges (Henriette Blais), Thérèse (feu Marcel Lessard), feu Marie-Jeanne (feu Henri Breton), feu Marguerite (feu Réal Bilodeau), feu Madeleine (feu Roch Roussin), Fernande (feu Gabriel Roussin) et feu Rita (feu André Breton). Il laisse également dans le deuil ses cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel de la Villa Saint-Bernard pour les bons soins prodigués et leur grand dévouement envers notre père. Dons : Paroisse Sainte-Mère-de-Jésus : Fabrique de Saint-Bernard : https://smdj.ca/financement-cva