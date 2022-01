LAVIGUEUR, Louise



Au Centre d'Hébergement Charlesbourg, Québec, le 29 décembre 2021, à l'âge de 73 ans, est décédée dame Louise Lavigueur, épouse de monsieur Alyr Denys. Née à Québec le 16 août 1948, elle était la fille de feu dame Rolande Rood et de feu monsieur Marcel Lavigueur. Elle demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 13h30.Les cendres seront par la suite déposées au cimetière St-Charles. Outre son époux Alyr, madame laisse dans le deuil sa fille Véronique Tremblay (Daniel Rousseau); ses petits-fils: Antony et Zakary Darveau; les enfants de son époux: Marie-Claude Denys, France-Andrée Denys, Véronique Denys (Louis Rousseau); leurs enfants: Marilou Boivin, Moïra Boivin, Raphaël Rousseau et son arrière-petite-fille Rosemary; son frère, ses sœurs, ses beaux-frères et sa belle-soeur: Claude (Nicole Plante), Claire (Philippe Sauvage), Ginette (Michel Langlois); tous les membres de la famille Denys ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel des soins palliatifs du Centre d'Hébergement Charlesbourg pour les très bons soins et leur soutien.