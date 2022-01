CÔTÉ HÉBERT, Denise



" Lorsqu'on continue de vivre dans le souvenir de ceux qui nous ont connu et aimé on ne meurt jamais "Paisiblement dans sa résidence, à Québec, le 13 janvier 2022, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Denise Côté Hébert, épouse de feu Roland Hébert. Née le 8 décembre 1932, elle était la fille de feu dame Cécile Côté et de feu monsieur Arthur Côté. Elle laisse dans le deuil ses trois fils: Deny, Michel (Hélène Lafrance) et Benoit; ses petits-enfants: Vanessa, Marie-Ève et Jean-Philippe; ses arrière-petits-enfants: Ethan, Mathis et Léa; ses frères et sœurs: feu Roger (feu Claudette Bilodeau), Jeannine (Émilien Côté), Georgette (feu Raymond Chouinard), Huguette, Jean-Guy, Joseph (Madeleine Dubé), Réal (Denise Colin), Thérèse (Robert Mezzana), Gisèle (feu Yvon Vigne), Diane, feu Micheline (Gilles Rouleau), Michel, Francine (Marcel Lalande); ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Hébert: Lucette (feu Gilles Langevin), feu Jean-Guy (Gisèle Laplante), Claire (feu Charles Moore), feu Paule, feu Monique (Georges Jobin), Claude (Francine Beaulieu), Aline, Mariette (Roger Vigneault), Céline (Michel Pichette). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. Elle a été confiée àVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Maladies du Cœur et de l'AVC, Site : www.coeuretavc.ca, Tél. : 1-888-473-4636