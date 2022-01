« Ça faisait longtemps que je l’attendais» -Trevor Zegras

Trevor Zegras a maintenant une expérience de 64 matchs dans la LNH. Il a seulement 20 ans. Mais il avait hâte d’inscrire un premier but dans le style « lacrosse ».

« Ça fait du bien d’enfin en marquer un. Ça faisait longtemps que je l’attendais. Quand j’étais tout petit, j’avais une patinoire derrière la maison. Ce n’était pas très grand, mais mes amis et moi, on pratiquait ce genre de mouvement sans nécessairement se prendre au sérieux. »

– Trevor Zegras

Samuel Montembeault a remplacé Cayden Primeau au début de la deuxième période. Zegras lui a souhaité la bienvenue dans cette rencontre en marquant son but spectaculaire à 1 min 25 s de la deuxième.

« C’est impressionnant. Je l’ai vu placer la rondelle sur sa palette. Je ne pensais pas qu’il le ferait aussi rapidement. C’est un joueur exceptionnel. Pour un premier tir, j’aurais probablement préféré recevoir une autre sorte de tir. Je n’étais pas fâché. Ce n’est pas pire qu’un gardien qui met trop de moutarde sur un arrêt de la mitaine. Le seul truc que je trouve dommage c’est que je vais me voir souvent dans les jeux de la semaine. »

– Samuel Montembeault

Jake Evans a marqué deux buts dans ce revers contre les Ducks. Le numéro 71 a formé un bon trio au centre de Rem Pitlick et Josh Anderson. Il a terminé la rencontre avec un temps de jeu de 19 min 58 s.

« Oui, j'ai beaucoup aimé jouer avec Rem et Josh, les deux sont de bons joueurs, ils ont du talent et des habiletés. J'aime jouer avec ces gars. Rem fait de bons jeux, il a une grande intelligence du jeu. C’est agréable de me retrouver avec lui. »

– Jake Evans