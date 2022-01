FOURNIER, Sandra



À l'hôpital Saint-Sacrement, le 15 janvier 2022, à l'âge de 46 ans, est décédée madame Sandra Fournier, elle était l'épouse de monsieur Marc Couture et la fille de madame Céline Côté et de monsieur Daniel Fournier, elle demeurait à Québec. Outre son époux et ses parents, elle laisse dans le deuil ses enfants : Mélina et Philip Couture, sa sœur Nadia (Pierre Robitaille) et sa filleule Rosalie Le Pennec. Elle laisse également dans le deuil sa meilleure amie Nathalie Turcotte, ses beaux-parents : Pierre-Paul Couture et Gabrielle Girard ainsi que de nombreux parents, amis et collègues. La famille a confié madame Fournier auLa famille tient à remercier les membres de l'équipe soignante du Docteur Poirier ainsi que les membres du personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Saint-Sacrement particulièrement à madame Line Landry, chef-infirmière, pour les bons soins prodigués à leur mère et épouse. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Québécoise du Cancer du sein (279 rue Sherbrooke ouest, Suite 305, Montréal (Québec) H2X1Y1). Pour rendre hommage à madame Fournier, vous pouvez vous rendre sur le site internet www.dignitéquébec.com