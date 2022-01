McKEN, Gérald



" Regardez la vie que je commence et non celle que je finis. "Au département des soins palliatifs du CHSLD de Charlesbourg, le 9 janvier 2022, à l'âge de 77 ans et 7 mois, est décédé monsieur Gérald McKen, époux de dame Thérèse Michaud et fils de feu monsieur Malcolm McKen et de feu dame Elmire Paradis. Il demeurait à Québec, secteur Charlesbourg.La famille vous accueillera auvendredi 4 février 2022 de 18h à 21h et samedi le 5 février 2022 de 10h à 13h.Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses fils: Steve (Guerty Gagné) et Francis (Josée Carignan); ses petits-enfants: Marilou et James McKen; ses frères et sœurs: feu Gilberte (feu Charles-Eugène Gagné), feu Yvette (feu Roméo Morin), Violette (feu Lucien Morin), feu Marcel (feu Géraldine Jalbert), feu Jean-Paul (Lise Théberge), feu Aurèle (feu Lisette Corbin), Annette (feu Irénée St-Pierre) et feu Anita; les membres de sa belle-famille Michaud: feu Georges (feu Léonie Bédard et en 2es noces Annie-Rose Lavoie), feu Maurice et Lise (Jacques Levesque); de nombreux parents McKen, Michaud et Bédard, ainsi que des amis proches et ses frères Chevaliers de Colomb. La famille tient à remercier tout le personnel du département de soins palliatifs du CHSLD de Charlesbourg pour la qualité des soins prodigués dans le respect et la dignité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc), G1S 3G3; ainsi qu'à la Fondation FAIS en cliquant sur l'onglet "faire un don" sur le site internet suivant: https://fondationfais.org/comment-aider/dons-en-ligne/