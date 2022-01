Conciliation travail-famille: les entreprises souhaitent maintenir les nouvelles pratiques

Près de 85 % des entreprises québécoises envisagent de maintenir les changements réalisés au cours des deux dernières années de pandémie pour la conciliation travail-famille, signe d’une transformation durable de l’organisation du travail.

Le coup de sonde de la firme Léger a ainsi montré que la grande majorité de ces entreprises souhaitent conserver le même modèle de travail après la levée des mesures sanitaires.

Le recours accru au télétravail (30 %), l’adaptation des horaires de travail (11 %) ou encore la flexibilité de gestion (9 %) font ainsi partie des changements rapportés par ces compagnies sondées.

«Dans un contexte où les frontières entre le travail et la famille sont plus ténues, il y a une sensibilisation importante à faire, notamment quant à la gestion des attentes de part et d’autre. Il est nécessaire d’outiller les personnes en position de gestion, qui ont été elles-mêmes souvent en télétravail avec de jeunes enfants à la maison», a affirmé jeudi par communiqué Corinne Vachon Croteau, directrice générale du Réseau pour un Québec Famille (RPQF).

Près de la moitié des entreprises interrogées (49 %) se sont d’ailleurs montrées ouvertes à des mesures de conciliation pendant cette crise sanitaire. Les bénéfices perçus par ces initiatives sont toutefois en baisse par rapport au sondage qui avait été réalisé l’année précédente.

L’amélioration du climat de travail avec la conciliation travail-famille a ainsi perdu 20 points pour arriver à 34 %, alors que l’amélioration de la qualité du travail a baissé de 15 points pour se retrouver à 31 % parmi les sondés. Une diminution a aussi été perçue quant à la hausse de la productivité, jugée à 21 % (- 15 points).

«On voit à quel point la conciliation famille-travail repose sur un équilibre fragile. C’est vrai entre autres pour les nouvelles difficultés amenées par la pandémie, dont la garde des enfants, autant du côté des gestionnaires que des travailleurs. Par contre, le télétravail facilite apparemment la vie des parents», a souligné Diane-Gabrielle Tremblay, professeure à la TELUQ spécialisée en conciliation famille-travail-études.

Les changements au Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) apportés en octobre 2020 ont par ailleurs été accueillis favorablement par les employeurs interrogés, notamment en ce qui concerna l’ajout de semaines supplémentaires de prestations au congé parental.

Mené pour le compte de Concilivi, le sondage Léger a été réalisé sur le web auprès de 1000 employeurs québécois du 25 octobre au 10 novembre 2021.

