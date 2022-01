Conseil municipal: Louiseville n’imposera pas le passeport vaccinal

Trouvant que les contrôles sanitaires vont trop loin et manquent de cohérence, le maire de Louiseville, en Mauricie, a annoncé qu’il n’a pas l’intention d’imposer la vérification du passeport vaccinal pour les citoyens à la reprise des séances publiques à l’hôtel de ville.

Yvon Deshaies reproche notamment que les règles stipulent que les citoyens désirant assister à une réunion de leur conseil de ville soient vaccinés, une obligation qui ne s’applique cependant pas aux élus

«Si j’avais été obligé de me faire vacciner, moi et les conseillers, ça aurait été ok, on s’entend. Mais si moi je ne le suis pas et que je dois demander son code à mon citoyen, c’est non. Et le citoyen qui n’est pas conforme va devoir m’attendre dehors le soir pour me poser des questions, c’est non», a affirmé le maire Yvon Deshaies, en entrevue à TVA Nouvelles.

«Les règles, on les a suivies. M. Arruda on s’est quasiment mis à quatre pattes et M. Legault on l’a écouté, mais là j’en ai assez», a-t-il poursuivi.

Martelant avoir suivi toutes les consignes sanitaires du gouvernement Legault à la lettre depuis le début de la pandémie, M. Deshaies ne craint pas de voir les autorités débarquer dans sa municipalité pour rectifier la situation.

«À un moment donné, il faut arrêter là. Tout mon conseil de ville est vacciné et protégé, alors lors de notre prochaine séance, les gens vaccinés et non vaccinés vont rentrer pareil! Ça a beau être illégal, je m’en fiche!», s’est emporté le maire au micro de Richard Martineau sur QUB radio.

Il a d’ailleurs déploré que certains élus fédéraux ne donnent pas l’exemple au niveau de la vaccination, au moment où la santé publique tente par tous les moyens de convaincre les non-vaccinés d’aller chercher leur première dose.

«Je regardais le parti conservateur de M. O’Toole à Ottawa, et ça me déçoit de voir ça. Ils ne veulent pas dire s’ils sont vaccinés, ils ont quatre-cinq braillards qui demandent une exemption médicale... Ça n’a pas de bon sens!», a-t-il pesté.

Trois-Rivières continuera de demander les preuves vaccinales

Du côté de Trois-Rivières, le maire Jean Lamarche n’est pas défavorable au contrôle des preuves vaccinales. On ne sait toutefois pas officiellement qui au sein du conseil municipal et parmi les hauts fonctionnaires est adéquatement vacciné et qui ne l’est pas.

«N’oublions pas que l’objectif est de pouvoir donner l’accès aux citoyens à l’hôtel de ville. Donc à ce niveau-là, si c’est ça que ça coûte pour pouvoir asseoir des gens dans la salle du conseil, moi je suis prêt à le faire, pas de problème», a fait valoir le maire Jean Lamarche.

– Avec la collaboration d'Alexandre Moranville-Ouellet, QUB Radio