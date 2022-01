MICHEL, Huguette Picard



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 18 janvier 2022, à l'âge de 71 ans, est décédée dame Huguette Picard, épouse de monsieur Richard Michel. Elle était la fille de feu monsieur Adélard Picard et de feu dame Régina Caron. Elle demeurait à Saint-Ferréol-les-Neiges.Que tous ceux et celles qui ont connu et aimé Huguette aient une pensée pour elle. La direction des funérailles a été confiée àElle laisse dans le deuil outre son époux Richard, ses enfants : Monia (Liliane Groleau) et Richard Jr (Nancy Filion) ; ses petits-enfants : Olivier, Juliette et Myriam ; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles sœurs : Jean-Paul (Gaétane St-Gelais), Norma (Gaston Malenfant), Jean-David (Lucie Dumesnil), Pierrette (Martin Larochelle), Micheline, Jean-Noël, Jean-Martin et elle était la sœur de feu Noëlla ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Michel : Rosaire (Diane St-Gelais), Roger (Henriette Lachance), Rodrigue (Lise Simard), Ghislain (Marie-Pier Touchette), Normand (Marylène L'Heureux), Micheline, Léopold (Ginette Fortin), Diane, Denis (Céline Tremblay) et elle était la belle-sœur de feu Sylvie. Elle quitte également ses amis(es) du Service alimentaire du Mont Ste-Anne, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille souhaite remercier sincèrement le personnel de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré et l'équipe des soins intensifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour l'attention portée envers Huguette et les bons soins prodigués. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à Fondation Québécoise du cancer, 190, rue Dorchester Sud, bureau 50, Québec, Québec, G1K 5Y9, https://fqc.qc.ca/fr/donnez/faites-un-don