PARADIS, Marcel



À l'Hôpital St-François d'Assise, entouré de l'amour de ses proches, le 30 novembre 2021, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Marcel Paradis, époux de madame Denise Bédard. Il était le fils de feu madame Antoinette Nadeau et de feu monsieur Alfred Paradis. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil, outre son épouse madame Denise Bédard, ses enfants : France (Jacques Payeur), Hélène, Michel (Nancy Proulx), Patrick (Martine Gauvin); ses petits-enfants : Stéphane (Isabelle), Annie, Sara (Dominic), Geneviève (Marie-Ève), Joanie (Guillaume), Myrko, Alexandre (Arianne) et Raphael (Sheena); ses arrière-petits-enfants : Louis-Antoine, Mégane, Jean-Nicolas, Alexandre, Mathis, Flavie et Léna; ses frères et sœur : Marc (Cécile Lavallée), Gilles (feu Monique Lavallée), Noëlla (Jacques Lemieux); ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il a été rejoindre sa sœur Jeannine (feu Bernard Brodoff).La famille tient à remercier les préposés du Centre d'Hébergement Sacré-Cœur pour leur dévouement, ainsi que le personnel de l'Hôpital St-François d'Assise pour les bons soins prodigués à l'unité des soins palliatifs. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Diabétiques de Québec (Diavie), 979, avenue de Bourgogne, bureau # 180, Québec, Québec, Téléphone : 418 656-6241, Courriel : info@diabec.comSite web : www.lesdiabetiquesdequebec.org. Des formulaires seront disponibles sur place.