LeBEL, Marie-Paule



Au Centre d'Hébergement Champlain des Montagnes, le 25 décembre 2021, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Marie-Paule LeBel, fille de feu Maria LeBel et de feu Wilfrid LeBel. Elle demeurait à Québec.Elle était la sœur de feu Gérard, feu Thérèse, feu Céline, feu Madeleine, feu Jean Baptiste, feu Michel (Jeannine Vachon), feu Benoît et de Jacques (Micheline Cantin). Elle laisse dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.La famille souhaite remercier le personnel soignant du Centre d'hébergement Champlain des Montagnes pour leur excellent travail.